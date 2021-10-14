Выбрали очередного подрядчика восстанавливать Исторический бульвар

Информация о новом исполнителе работ по завершению строительства и реконструкции объекта «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» — строительство и реконструкция объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854 – 1855 гг. «Исторический бульвар» опубликована на сайте госзакупок.

Разрушенный за три года предыдущими подрядчиками легендарный Исторический бульвар за полгода и 110 млн рублей должны восстановить строители из «Промстройсервиса».

Согласно техническому заданию, Исторический бульвар нуждается в восстановлении и благоустройстве — озеленении, организации доступной среды для маломобильных групп населения, устройству наружных сетей инженерно-технического обеспечения, сохранению объектов культурного наследия.

Кроме того должны быть проведены работы по завершению строительства здания кинопавильона под центр «Корпус Рубо — Тотлебена»; ожидального павильона под туристический информационный центр; произведена реконструкция существующих зданий под мемориальный музей Ивана Папанина и под склад сувенирной продукции.

Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что реконструкцию Исторического бульвара в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя начали в 2018 году и завершить обещали к декабрю 2021 года.

На работы было выделено 435 миллионов рублей, генподрядчиком стало питерское ООО «Меандр». В 2019 году реконструкция бульвара была приостановлена из-за финансового конфликта и судебных разбирательств «Меандра» и нанятого им субподрядчика ООО «СК «Ирбис».

Год назад тендер на строительство и реконструкцию объектов Мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 годов на Историческом бульваре выиграла московская компания ООО «Равелин», с ней был подписан контракт на 125 млн рублей. Но ООО «Равелин» к работам не приступил, а заказал независимую экспертизу проекта. Как оказалось, проект реконструкции Исторического бульвара, разработанный компанией «Ренессанс-Реставрация», выполнен с нарушениями.

Проект нуждался в перепроектировании, но денег не было, и бывший директор Музея панорама Оборона Севастополя Александр Барков публично обращался за финансовой помощью к севастопольцам и меценатам.

Будет ли реконструирован многострадальный Исторический бульвар к началу туристического сезона 2022, покажет время.