В Херсонес будут пускать после термометрии и в маске

В историко-археологический заповедник Херсонес Таврический с 15 октября будут пускать только при наличии средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, на входе будет производиться обязательная термометрия.

Руководство заповедника также напоминает севастопольцам и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности, связанные с ухудшением в городе эпидемиологической обстановки. Ресь идет о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, а также использовании санитайзеров, которые установлены на входе.

По состоянию на утро 14 октября в Севастополе установлен очередной антирекорд по выявленным случаям заражения новой коронавирусной инфекцией — 258 человек. Умерли шестеро в возрасте от 65 до 89 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели 33 679 человек, выздоровели 29 666, умерли 1 179.