Родившемуся в Севастополе выдадут памятный знак

Всем, кто родится в Севастополе с 22 октября 2021 года, полагается специальный памятный знак — золотистая медаль.

Указ о памятном знаке «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» подписан губернатором 12 октября 2020 года и вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Как поясняется в указе, памятный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» символизирует повышение престижа и ценности семейного образа жизни и рождения детей. К нему прилагается удостоверение, которое вручается органами записи актов гражданского состояния Севастополя родителям (одному из родителей) или уполномоченному лицу ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации.

В случае утраты или порчи памятный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» повторно не выдается.

Указом также закреплен внешний вид памятного знака. Он выполнен из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 42 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. Слева, на лицевой стороне, размещено изображение женщины-матери, держащей на руках ребенка, в профиль, обращенный вправо. На заднем фоне справа — Памятник затопленным кораблям, море, полушарие восходящего солнца.

На оборотной стороне по окружности размещена надпись: «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе», в центре — символ Севастополя (скошенный справа геральдический щит в золотом обрамлении с отношением ширины к высоте, как 8:9, в правой верхней стороне на белом поле изображена медаль «Золотая звезда», в левой нижней стороне на голубом поле изображен силуэт Памятника затопленным кораблям (светло-серого цвета), два поля объединяет лавровая ветвь золотистого цвета.

К памятному знаку прилагается удостоверение в виде книжечки молочного цвета, имеющей в развернутом виде размеры 106х160 мм. На лицевой стороне обложки размещена надпись «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе», выполненная золотым тиснением.

На левом листе разворота в центре размещена аналогичная надпись, на правом в центре — четыре горизонтальные линии для внесения фамилии, имени, отчества (при наличии) в дательном падеже, дата рождения.