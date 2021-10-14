Новые севастопольцы предпочитают треш и жесткач

Современный тренд — брутальные надписи на футболках, сувенирах и другой продукции одних людей приводят в ужас, а других — радуют и веселят. Пошлость это, или дань моде — разбиралась «Севастопольская газета».

Мир сошел с ума

Жительница Севастополя принесла в редакцию фотографии сувенирной продукции, реализуемой одним из городских магазинов подарков. На фото изображены бумажные сувенирные пакеты, где на белом, черном и крафтовом фоне напечатаны провокационные надписи. Женщина до глубины души возмущена: «Разве так можно?»

Она рассказала, что разместила фотографии обнаруженных пакетов в социальной сети, чем вызвала бурю негодующих откликов.

«Даже комментировать не хочется. Одна надежда, сработает «закон компенсации», уравновесится и эта пошлость», «Это уже никуда не годится!!!» «Девочка лет девяти с мамой выбирали что-то, и девочка спросила: а это что? Пошлость неискоренима?», «Я под большим впечатлением! Мир сошёл с ума!», «Этот бред во всех подарочных магазинах. Заходить в них невозможно. Спрос рождает предложение?!» — эмоционально отреагировала соцсеть.

Мат в нашем менталитете

В магазине подарков, где продаются неоднозначные сувениры, милая девушка-консультант Юлия Голяная сообщила, что не видит в таких надписях ничего плохого, тем более магазин не детский, здесь продают товары 18+.

— На каждого пользователя — свой товар. Эти пакеты — товар топовый, они пользуются большой популярностью. Если там написано что-то крамольное, то оно звездочкой «запикано», либо в словосочетании нет прямого контекста, — рассказала Ю.Голяная.

По ее словам, на подарки берут что-то прикольное, шуточное — не только пакеты, но и подарочные коробки, носки, кружки, рюкзаки с разными надписями. Все они российского производства — из Москвы Санкт-Петербуга, Омска.

— Люди этих пакетов не стесняются, складывают в них подарки и ходят по городу открыто.

У нашей сети есть также два магазина в Евпатории, но там люди более консервативные — у них товар не очень идет. А в Севастополе как раз все наоборот, здесь такое любят. Любят треш и жесткач, — заметила девушка.

На вопрос, почему людям такое нравится, ответила честно:

— Давайте не будем ходить вокруг да около: мат используется испокон века, он в нашем менталитете. А еще сейчас трудно кого-то удивить обычным подарком, поэтому и хотят что-то прикольное, неожиданное.

Браниться кириллицей запрещено, латиницей — нет

Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, куда обратилась негодующая покупательница с просьбой дать оценку товару, на витиеватом и явно не очень русском языке ответило, что существуют правила размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции, утвержденные Правительством РФ.

Однако после системного анализа этих правил, эксперты убедились, что законодательством урегулирован вопрос размещения предупреждения о наличии нецензурной брани на товаре исключительно в случае, если брань выполнена на русском языке — кириллицей, а то, что касается словосочетаний, якобы относящихся к нецензурной брани «на иных алфавитах народностей мира», вопрос на данный момент не урегулирован.

Получается, оговариваемый нами предмет лежит исключительно в моральной плоскости, и, как мудро выразился один из пользователей соцсетей, уповать можно только на «закон компенсации».