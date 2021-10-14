Медленные циклоны будут заливать ливнями Крым

Циклоны, которые вызвали летом сильные ливни, приведшие к подтоплениям в разных районах Крыма, были аномально медленными. Такие воздушные массы будут вновь формироваться около полуострова, приводя к новым стихийным бедствиям.

Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

«Обычно циклоны над нашей частью мира — это большой атмосферный фронт, который проходит быстро, сбрасывая определенный объем воды на большую площадь. Но если циклон меньше по площади, то он идет медленнее и даже может «зацепиться», вращаясь над одним районом. Интенсивность дождя в таком случае будет не выше, чем у большого циклона, но из-за иной скорости на одно место выпадет в итоге больший объем воды. И такие циклоны мы начали фиксировать в Крыму и ближайших районах», — рассказал С.Станичный.

Он уточнил, что впервые его отдел, занимающийся изучением природных и климатических процессов по спутниковым снимкам, зафиксировал подобное явление в 2005 году, затем в 2012-м — именно такой ливень, по данным ученых, привел к небывалому наводнению в Крымске Краснодарского края.

«Была такая ситуация: Азовское море прогрелось очень сильно, в таких случаях образуются восходящие потоки испаряющейся воды. И вот образовался и «зацепился» за поток небольшой циклон, который оставался практически на одном месте», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что специально отслеживанием таких циклонов институт не занимался, но после ливней лета 2021 года в Крыму ученые решили проверить, не эти ли явления привели к подтоплениям в районе Ялты, в Бахчисарайском районе и на Керченском полуострове. Данные спутникового мониторинга подтвердили их гипотезу.

«Сумма факторов, в том числе появление таких циклончиков, обеспечивающих нам почти тропические ливни, показывает: идут климатические изменения, повышается средняя температура, меняются соотношения температур между сушей и морем и так далее. Второй связанный с этим аспект: вода прогревается сильнее, испарения становятся больше, а значит, и климатические изменения будут значительнее, атмосферные массы будут двигаться иначе. Локальные явления, скорее всего, будут все более мощными и частыми. [Небольшие циклоны] в прошлые годы фиксировались редко, но уже в ближайшее время мы можем ожидать учащения до нескольких раз в год», — уверен С.Станичный.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16–20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова — села Ленинского района и Керчь.