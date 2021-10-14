Капремонт кожвендиспансера в Гагаринском районе затягивается

Контроль работ по капитальному ремонту помещений кабинетов консультативно-диагностического отделения, что ведутся сейчас на первом этаже пятиэтажки по ул.Репина, 4, сразу пошел не по плану.

Осмотрев помещения, директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, не особо сдерживая эмоции, принялся распекать представителя генподрядной организации.

— Можно было врезаться в канализацию, заменить полностью лежак, не трогая старый? А потом просто произвести переподключение ночью, когда все спят? Можно проявить инициативу и еще с управляющей компанией поговорить? Нет, такой подход меня крайне не устраивает! — возмущался на телекамеры И.Гапицонов, выслушивая аргументы представителя подрядной организации АО «Севастопольстройпроект», который пообещал «сходить к соседям сверху и перезалить диафрагму».

Опять плохой проект

По его словам, строители действуют в соответствии с проектом, к которому, как часто бывает в Севастополе, есть множество нареканий.

— Проект выполнен довольно давно и, судя по всему, без выезда на место, — констатировал директор департамента.

Напомним, что речь идет о капитальном ремонте помещений площадью 180 кв.метров, в которых должно разместиться районное отделение кожно-венерологического диспансера. Раньше здесь была серологическая лаборатория.

По проекту предусмотрены три консультативных, процедурный кабинеты, регистратура, санузлы для персонала и посетителей.

Помещения будут оборудованы современными системами пожарной безопасности, охраны входов, системами эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Контрактный срок окончания работ на общую сумму 8,6 млн рублей — ноябрь 2021 года, по словам И.Гапицонова, придется несколько сместить, но в пределах 2021 года.

Сплошные замечания

— К строителям у меня сегодня сплошные замечания. Я очень недоволен производимыми работами. Считаю, что подрядчик не совсем добросовестно подошел к выполнению капремонта, — прокомментировал журналистам увиденное директор капстроя. Он выразил надежду, что после его критики подрядчик примет все нарекания к сведению и постарается оперативно их исправить.

— Мои замечания касаются замены коммуникаций. Проектантами не были заложены мероприятия по замене лежаков центральной канализационной трубы общедомового стояка. Тут необходимо провести работу с соседями, которые живут этажом выше и с управляющей компанией. И все это для того, чтобы после замены на десятки лет забыть о протечках. Хотелось бы, чтобы все, что находится под отделкой, не принесло никаких неприятностей в процессе эксплуатации, — сказал И.Гапицонов.

Он также рассказал, что новые помещения нужны для того, чтобы разгрузить действующий кожно-венерологический диспансер на ул.Очаковцев.

По его информации, в ближайшее время будут внесены корректировки, с исправлением обнаруженных недочетов и с возможным увеличением стоимости строительно-монтажных работ.

Что касается финансовых санкций за некорректную проектную документацию, то, по его словам, это будет решаться в рамках судебного производства.

Обещали исправиться

Заместитель генерального директора АО «Севастопольстройпроект» Алексей Лысенков согласился со всеми высказанными ему претензиями.

По его словам, ряд вопросов, связанных с технологическими процессами, уже решается с эксплуатирующей организацией и с техническим заказчиком на основе переданной в работу проектной документации.

— Есть проблемы по конструктивным элементам и по инженерным системам. Последние были выявлены после проведения демонтажных работ, и сейчас принимаются оперативные меры к тому, чтобы эксплуатация помещений была беспроблемной, — пообещал А.Лысенков.

Он также заверил директора капстроя, что сейчас максимально быстро будет выполнено отопление, с тем, чтобы вовремя запустить тепло в квартиры дома.

Кроме того, он пообещал, что задержка сроков по вводу в эксплуатацию будет минимальной.