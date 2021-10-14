Государственным служащим предложат участвовать в эксперименте

В правительстве Севастополя 12 октября принят указ о порядке организации экспериментов над людьми, направленных на развитие государственной гражданской службы города.

Это должно повысить эффективность гражданской службы методом применения новых подходов. Речь идет об апробации и внедрении новых современных технологий управления: методов планирования и финансирования деятельности гос­органов, формирования кадрового состава и стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.

Порядок, условия и сроки проведения экспериментов будут устанавливаться правовым актом за подписью губернатора. Сам же эксперимент проводится в течение 20 дней со дня издания акта в несколько этапов.

В указе оговаривается, что в период проведения экспериментов, но не более чем на один год, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих — участников эксперимента, но только на основании соглашения сторон.

Особо подчеркивается, что участие в эксперименте осуществляется исключительно на добровольной основе.

Решение о целесообразности использования результатов эксперимента будет принимать губернатор города.