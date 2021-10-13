В центре города нашли Бермудский треугольник

Разрушенные «Ракушка», панорама «Оборона Севастополя» вместе с Историческим бульваром и недореставрированный Художественный музей им.Крошицкого, по мнению зампреда заксобрания Василия Пархоменко, это Бермудский треугольник федерального значения.

Выступая в прениях по обсуждению отчета директора департамента культуры Ирины Романец в Законодательном собрании 12 октября, депутат В.Пархоменко назвал Севастополь — городом контрастов.

— В работе этого департамента я вижу много интересных и нужных моментов, но вместе с тем не могу не замечать того безобразия, которое происходит на моих глазах и которое мой город, по сути, унижает. Ситуацию можно охарактеризовать фразой из знаменитого советского фильма: «Стамбул — город контрастов». Так вот, Севастополь в области культуры — город контрастов, — заявил парламентарий.

По его словам, с одной стороны, севастопольцы гордятся, что на территории города находятся сакральные для России и всего мира объекты, а с другой стороны, все они содержатся в ужасном состоянии.

Исторический бульвар и Панорама переданы в федеральное подчинение, к департаменту культуры отношения не имеют, но, как заметил депутат, с каким безразличием и презрением нужно относиться к городу, чтобы довести это место до такого состояния.

— У нас вообще в центре города есть Бермудский треугольник. Это «Ракушка», Музей им.Крошицкого, а еще Панорама, — заявил В.Пархоменко.

Также он высказался о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный.

— Абсолютно очевидно, что в угоду форме мы забыли о содержании. Что из этого объекта будет? Как можно получать эстетическое удовольствие, организовать работу больших коллективов в этих железобетонных громадах? Они совершенно не отвечают духу Севастополя, — подчеркнул зампред.

В.Пархоменко предложил все объекты, имеющие отношение к культуре, истории, архитектуре замкнуть на один орган управления — департамент культуры. При этом запретить данному ведомству выступать заказчиком по их реконструкции. По мнению депутата, рассредоточение культурного наследия по различным ведомствам наносит ему непоправимый вред.