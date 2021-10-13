Срок сдачи Мартыновского канализационного коллектора перенесли на начало 2022 года

Первоначально обозначенный на декабрь 2021 года срок сдачи в эксплуатацию Мартыновского канализационного коллектора перенесен на первый квартал 2022 года.

— Есть определенные сложности в части согласования с департаментами транспорта и городского хозяйства и обнаруженным пересечением по другим работам. Мы вынуждены синхронизировать свою работу, чтобы потом не переделывать, — пояснил отставание от графика директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

На сегодняшний день, на объекте идет завершающая стадия, готовность составляет 65%, о чем рассказал журналистам 12 октября директор капстроя.

— Сейчас ведется демонтаж рельсов в тоннеле и пайка трубы диаметром 630 мм. Гидроизоляция завершена в полном объеме, продолжается монтаж пластиковых канализационных труб, — прокомментировал чиновник.

Трубы монтируются двумя ветками, а общая их протяженность составляет почти четыре тысячи метров. Притом, что длина самого тоннеля — 1250 метров, с двумя выходами — на улицу Катерная, к насосной станции, и через улицу Пожарова, где коллектор проложат открытым способом.

По словам И.Гапицонова, данный инженерный тоннель можно будет использовать не только под канализацционный коллектор. Там планируется разместить силовой кабель, питающий строящийся культурный кластер на мысе Хрустальный, с театром оперы и балета, академией хореографии и другими объектами. Тоннель также можно будет использовать и под иные коммуникации, например, под сети водопровода.

— Данный тоннель позволит нашим ресурсоснабжающим организациям решить те проблемы инженерного обеспечения центральной части города, которые не решались долгое время из-за отсутствия иженерные коридоров для прокладки, — прокомментировал И.Гапицонов.

Он напомнил, что новый коллектор в дальнейшем врезается в действующий центральный самотечный, который, в свою очередь, выводит все стоки на очистные сооружения КОС «Южные».

По словам директора капстроя, нынешний подрядчик ООО «СоюзДонСтрой» со своими обязанностями вполне справляется, чему не стало препятствием даже неучтеннык в проекте работы по демонтажу рельсов.

— Идеальных проектов не бывает, и этот создавался по уже выстроенному объекту. Данная особенность в сводно-сметном расчете учтена в главе непредвиденных расходов в объеме 2%, что на фоне общей сметной стоимости объекта, составляющей почти 500 миллионов, является незначительной, — пояснил И.Гапицонов.

Начальник участка Денис Леонов добавил, что в тоннеле выполнена гидроизоляция пола, а также сводов, где были течи, смонтированы стойки под трубу.

Среди сложностей, с которыми пришлось столкнуться — карстовая полость в районе улицы Саперной, объемом 450 кубов, которую обнаружили еще при геоизысканиях и которую пришлось заполнить цементно-песчаным раствором.

На сегодня остались работы по открытой части коллектора, речь идет о новом открытом канале, который нужно построить. Также необходимо выполнить соединение с КНС.

Кстати, перенос срока сдачи в эксплуатацию, по словам Д.Леонова, также связан со сложностями, которые возникли как раз со строительством новой части канала.

— Будем стараться в первом квартале следующего года все закончить, — пообещал Д.Леонов.