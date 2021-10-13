Расследуется покушение на убийство отцом своего четырехлетнего сына

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом; истязании беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Следственным отделом СК по городу Алушта предварительно установлено, что 6 октября 2021 года мужчина забрал у бывшей супруги своего четырехлетнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле, мужчина осуществил поджог транспортного средства. Мальчик и его отец были госпитализированы в медицинское учреждение, врачи диагностировали у ребенка ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%, его состояние стабильнее, угроза жизни и здоровью отсутствует. В настоящее время мужчина также находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие.

— Проведены осмотры местности, признана потерпевшей и допрошена в указанном статусе мама пострадавшего мальчика, а также родственники и круг лиц, представляющих интерес для органов следствия; назначены две судебно-медицинские экспертизы в отношении подозреваемого и пострадавшего, а также пожаротехническая судебная экспертиза по изъятому из автомобиля газовому баллону и сгоревшему автомобилю с целью установления точной причины и механизма возгорания, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Прокуратурой продолжается проверка соблюдения уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

В ходе надзорных мероприятий будет также дана оценка полноте и достаточности принятых правоохранительными органами мер при рассмотрении заявлений бывшей супруги мужчины по факту совершения им противоправных действий.