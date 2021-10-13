Прошло открытое занятие по адаптивному скалолазанию для детей c инвалидностью

На скалодроме «Маяк» 12 октября прошло открытое занятие в рамках проекта «Вместе с мамой верь в себя», реализуемого СРОО «Севастопольские мамы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Теперь дети вместе с родителями и другими членами семьи могут бесплатно заниматься спортом под руководством опытного тренера, чемпиона мира по пароскалолазанию Михаила Сапарова.

Проект начал работу в сентябре и посвящен популяризации адаптивного скалолазания для детей с инвалидностью. В течение года тренеры планируют обучить адаптивному скалолазанию 72 участников.

— Мы хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья развивали свои двигательные навыки с помощью общей физической подготовки и методов адаптивного скалолазания, которое является не только видом спорта, но и методом реабилитации, — рассказывает М.Сапаров.

Занятия проводятся на скалодроме, а также на природе, на скалах в районе Тороповой дачи и Бахчисарая. В группах занимаются ребята с различными заболеваниями — ДЦП, РАС, аутизм, а также дети, не имеющие диагноз инвалидность, но по причине других заболеваний ограниченные в занятиях физкультурой.

— Люди создали спортивную команду юных скалолазов практически с нуля. «Вместе с мамой верь в себя — замечательный проект, который позволяет детям с инвалидностью и без включиться в занятие спортом, поверить в себя, преодолеть сомнения, — сказала на первом занятии секции руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Предыдущий проект «Верь в себя», направленный на обучение скалолазанию детей с ОВЗ, вошел в топ-100 лучших региональных проектов Всероссийского конкурса Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Вектор детства» в номинации «Популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних».