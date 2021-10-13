Поклонская на посту посла намерена способствовать укреплению отношений России с Кабо-Верде

Об этом Н.Поклонская сообщила ТАСС.

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. Соответствующий указ главы государства опубликован 13 октября на официальном портале правовых актов.

«Собираю необходимые документы, материалы в МИД, потом [будет] встреча с прошлым послом. Потом поеду в страну пребывания, на месте познакомлюсь с коллективом, руководством страны, будем работать, укреплять отношения нашей страны», — сказала Н.Поклонская.

Посол назвала новое назначение большой честью и гордостью.

«Я благодарна нашему президенту, и я буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, на достойном уровне представлять нашу страну в Кабо-Верде. Я прошла курсы, обучение, стажировку в МИД. Наши дипломаты — высококлассные специалисты, я поражаюсь их навыкам, стараюсь перенять опыт. Но в дипломатии по-другому, нужна выдержка», — отметила Н.Поклонская.

Отвечая на вопрос, планирует ли она поднимать вопрос признания Республикой Кабо-Верде российского статуса Крыма, Н.Поклонская ответила: «Для начала нужно приехать вообще в страну, осмотреться. И разные будут вопросы по работе. Я думаю, что и, конечно же, вопрос Крыма всегда остается. Но в любом случае Крым является частью Российской Федерации и полноценным субъектом России. Поэтому есть ряд других вопросов, которые направлены на улучшение, укрепление добрых, дружественных отношений между Россией и Кабо-Верде. И среди них не только то, о чем вы говорите».

Кабо-Верде — небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

Комментарии из Киева

Украина может начать подготовку документов на экстрадицию посла РФ в Республике Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) Натальи Поклонской, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил 13 октября бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень — для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла РФ. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», — написал Г.Мамедов в телеграм-канале.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что назначенной послом РФ в Кабо-Верде Н.Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке».

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии агентству РБК-Украина. Он отметил, что МИД «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской».

Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное дело по подозрению в государственной измене, в апреле 2016 года — по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России).