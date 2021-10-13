От помещения СевТЮЗа на Большой Морской, 33 хотят отказаться

Помещение Севастопольского театра юного зрителя на Большой Морской, 33, невозможно эксплуатировать для организации там каких-либо детских кружков. Именно поэтому департамент культуры пытается сейчас от него отказаться.

Таким образом ответила 12 октября на вопрос депутата Законодательного собрания Вячеслава Камзолова директор департамента культуры Ирина Романец.

— Мы сейчас находимся в стадии отказа от этого помещения, и не потому, что мы не можем его сделать, а потому что мы не можем его использовать по техническим данным, — ответила И.Романец, назвав само помещение резонансным.

По ее словам, в свое время театр «хватал все», однако сейчас введены новые ограничения: запрещается использовать цокольные и полуподвальные помещения для занятий детей.

— Мы сейчас ремонтируем ТЮЗу бывший кинотеатр «Океан» и надеемся, что, когда завершим там реконструкцию, это будет второе их помещение, потому что пока они просто задыхаются у себя, — добавила И.Романец.

Напомним, что в течение последних трех лет помещение на ул.Большой Морской, 33, не эксплуатируется театром и простаивает.