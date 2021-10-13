На конференции в СевГУ обсуждают телепатический интернет

Более 300 молодых ученых из Севастополя, Москвы, Екатеринбурга, Таганрога, Воронежа, Перми, а также Белоруссии, Армении и Украины принимают участие в 17-ой Международной молодежной научно-технической конференции «Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций, РТ-2021».

Конференция проходит в Севастопольском госуниверситете на фоне интенсивного роста внимания к мобильным технологиям, и совпала с началом подготовки в Институте радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ специалистов по новому профилю магистратуры «Инновационные телекоммуникационные технологии 5G/6G».

В первый день состоялся интереснейший доклад профессора МГТУ им.Баумана Валерия Тихвинского о перспективах создания и развития сетей 6G, в котором была представлена архитектура будущих сетей и результаты исследовательских проектов по 6G. В таких системах будет реализована передача голографических объектов и глубокое соединение — связь, передающая ощущения (тактильный интернет, движение взгляда) и глубокий интеллект (телепатия, связь, управляемая разумом).

«Это очень важная информация для наших студентов, которые будут разрабатывать и внедрять в практику мобильные системы пятого и шестого поколений», — отметил заведующий кафедрой «Инновационные телекоммуникационные технологии» Александр Савочкин.

Интересные доклады были представлены студентами. Кристина Котова поделилась результатами работы коллектива Московского авиационного института, продемонстрировав реализацию и практический результат работы системы аварийной сигнализации с обратной связью. Было предложено простое решение для «умного дома», отличающееся большой зоной охвата и не требующее сетевого доступа к интернету.