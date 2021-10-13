Клип на песню «Легендарный Севастополь» — наш ответ пандемии

Вопрос о мероприятиях, подготовленных ведомством к 80-летию со дня начала второй героической обороны Севастополя, и о том, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, могут повлиять на их реализацию, депутат Антон Пархоменко адресовал директору департамента культуры Ирине Романец, которая 12 октября отчитывалась о проделанной работе перед депутатами заксобрания.

— У меня вопрос о мероприятиях, которые подведомственный вам департамент собирается осуществить к исторической дате в непростых условиях пандемии. Все ли будет по плану ввиду новых ограничений или что-то придется отменить, — спросил А.Пархоменко.

— Что касается наших плановых мероприятий, тем более к такой великой дате. Мы обязательно все нормы будем соблюдать и обязательно всё выполним, — заявила И.Романец.

Она рассказала, что в жесточайших пандемийных условиях коллектив продолжает работать. И напомнила, что 17 октября — День гимна Севастополя. По ее словам, идет большой творческий процесс, снимается красивый клип на тему гимна города.

— Я думаю, это будет наша совместная общая гордость. Гимн очень любят севастопольцы, все от мала до велика его знают и с удовольствием поют. Я считаю, что это наш ответ пандемийным условиям и иллюстрация к тому, что мы все соблюдаем, — заключила И.Романец.