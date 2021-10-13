Художественная школа не вписалась в красные линии

Место для Севастопольской художественной школы все еще не нашли. Об этом 12 октября депутатам Законодательного собрания сообщила директор департамента культуры Ирина Романец.

— Буквально вчера прошло совещание по Художественной школе, по вопросу ее размещения. Месторасположение школы выбирали неоднократно — сначала это был Красный спуск, потом мыс Хрустальный, где, как было озвучено, проект здания школы заходит на красные зоны, и наш проект, который изначально там планировался, нужно урезать, — проинформировала депутатов чиновница.

Вместе с тем она высказала решимость отстаивать этот объект ФЦП.

— Я от себя обязательно напишу письмо. И если, уважаемые строители, наш проект не входит в красные линии, мы готовы пожертвовать пятистами и четырехстами метрами. Отказываться от того, что по ФЦП у нас есть строчка в бюджете, не будем, — решительно заявила И.Романец.

Департамент культуры сейчас активно участвует в обсуждения строительства школы искусств в Херсонесе, где художественное направление будет одним из восемнадцати.

— Мы обозначили все 18 направлений, которые мы хотим развивать, мы каждый квадратный метр поименовали и сделали подробный анализ, что нам нужно. Поэтому у нас надежда на два проекта — объект ФЦП в Херсонесе и на мысе Хрустальный, — подытожила И.Романец.