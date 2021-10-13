Дорогу к садовым товариществам в Юхариной балке ремонтируют на московские деньги

Дорогу к 22 садовым товариществам, расположенным в Юхариной балке, обещают отремонтировать до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Севастополя. Долгожданные ремонтные работы там наконец-то начались, что стало результатом сбора местными жителями двух тысяч подписей.

Уже много лет владельцы домовладений в Юхариной балке вынуждены добираться до своих домов по многочисленным ямам и рытвинам. И не только взрослые, но и дети. Проблемой является также подъезд к поселку машин скорой помощи и школьных автобусов.

— Благодаря дополнительному соглашению, подписанному с правительством Москвы, Севастополю было выделено 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Пятую часть от этой суммы удалось направить на дорогу в Юхариной балке, — сообщает пресс-служба заксобрания.

Завершить ремонт планируется до конца 2021 года. Местные жители надеются, что, когда появится нормальный подъезд, можно будет ставить вопрос о запуске к ним общественного транспорта.