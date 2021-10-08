В Херсонесе показали новые археологические находки

В ходе археологических раскопок на территории Южного пригорода Херсонеса в последние месяцы учеными было обнаружено около 300 тысяч находок, из них — 60 тысяч представляют музейную ценность. Около трех тысяч предметов уже передано в музей «Херсонес Таврический».

Представители Института истории материальной культуры Российской академии наук совместно с руководством музея-заповедника 7 октября отчитались о работе масштабной комплексной херсонесской экспедиции.

Исследования проводятся на площади четыре гектара, на сегодняшний день полностью изучено 20% территории.

— За четыре месяца работ найден огромный, разнообразный и очень интересный археологический материал, — рассказал начальник археологической экспедиции, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и Института Истории материальной культуры РАН Сергей Соловьёв.

В результате раскопок археологи выяснили, что на всей изучаемой территории ранние культурные напластования были покрыты слоем перемещенного грунта. При строительстве воинской части в 50-е годы прошлого века использовался привозной грунт, в том числе с отвалов предыдущих раскопок. Это подтверждают находки с этого грунта, которые можно датировать, начиная от эпохи «раннего железа» до конца 20 века.

Снятие перемещенного грунта производилось с использованием землеройной техники, а на уровне культурного слоя — квадратно-ручным способом.

Самый верхний уровень датируется периодом Крымской войны. За ним следуют средневековые слои, которые могут быть разделены на этапы с 10-го по 13 век и с 6-го по 10 век н.э. Эти слои присутствуют на всей исследуемой территории.

Под средневековым залегают слои римского времени. Также были раскопаны эллинистические комплексы — цистерны и два гидротехнических сооружения со ступенчатым входом, предположительно 3-2 века до н.э.

Археологи выдвинули несколько гипотез: это источник воды, бассейн, устроенный рядом со святилищем (подобные сооружения назывались нимфеями) или купель (если бассейны использовались до периода раннего христианства).

Сотрудники экспедиции раскопали около трех десятков некрополей римского периода, которые выполнены в виде обычных ям, вырубленных в скале или обложенных камнями.

Захоронения различались по набору инвентаря. Некоторые — поскромнее — там захоронены небогатые люди. Но встречались и погребения весьма зажиточных жителей Херсонеса.

Все некрополи, как утверждают ученые, были разграблены еще в древние времена.

Обнаружено девять средневековых склепов, датируемых 6-10 веком. В них захоронены от 20 до 200 человек. Это фамильные усыпальницы, которыми пользовались на протяжении столетий.

— Сама архитектурная конструкция достаточно сложная и выполнена очень качественно. Понятно единственное, что первых христиан Херсонеса отличала скромность. Если в обычной жизни они не пренебрегали благами жизни, то уходили в мир иной почти голыми. С ними очень мало погребального инвентаря, — сказал С.Соловьев.

Из совершенно неожиданных находок в некрополе Южного пригорода — места для кремации римского времени.

— Мы знаем, что погребения совершались как в виде трупоположения, так и трупосожжения. После кремации прах собирался в урны или в керамические сосуды, которые помещались в каменные ящики. Интересно, что в одной из урн были обнаружены 38 астрагалов — игральных костей, возможно, человек, который был здесь похоронен, увлекался азартными играми, — поделился открытием руководитель экспедиции.

Кроме погребальных конструкций были найдены остатки сельскохозяйственных построек — сараи, амбары, гончарные печи и печь для выжигания извести. Такие сооружения, как правило, располагались за пределами городища в целях пожарной безопасности.

Эта территория имела мощеные дороги. Наиболее крупная магистраль размером примерно шесть метров в ширину, более узкие — около трех метров. Здесь же располагались сельские усадьбы.

Как показали раскопки, южная часть пригорода была сожжена, скорее всего, в момент прихода князя Владимира, который штурмом пытался взять Херсонес.

Обнаруженные комплексы и объекты будут оценены археологами и рекомендованы для последующей музеефикации. По словам ученых, для этого подходят склепы, гончарные печи, два гидротехнических сооружения в виде бассейна эллинистического времени. Окончательное решение о музеефикации будет принимать специально образованная комиссия.

Кроме того, все археологические находки останутся в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», об этом «Севастопольской газете» рассказала директор музея Елена Морозова.

— Все находки, к счастью музейщиков, остаются в Херсонесе Таврическом, — подчеркнула Е.Морозова.