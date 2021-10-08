Обнаружили еще одну финансовую пирамиду

«Черный список» Центробанка России пополнил потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «ДОМИНВЕСТ». По мнению регулятора, эта компания имеет признаки финансовой пирамиды. Помимо Севастополя, кооператив прописан еще в Кирове и в Брянске. По факту, в севастопольской части черного списка ЦБ сейчас есть уже две пирамиды, о которых Центробанк предупреждает горожан: «ЮНИОН ФИНАНС» и «ДОМИНВЕСТ».

Напомним, свой список ЦБ начал вести с июня этого года. Сейчас в нем уже более 2,5 тысячи нелегалов российского финансового рынка. В Севастополе регулятор отметил восемь нелегальных компаний: две упомянутые пирамиды и шесть «черных» кредиторов.

«Список обновляется регулярно. Но обращаю внимание, что в него попадают компании, по которым уже проведена работа: собрана доказательная база для возможности реагирования. То есть список пополняется не на основании предположений, а по факту заключения, обоснованного документами», — отметил заместитель управляющего Отделением Севастополь ЦБ России Александр Гроздев.

ЦБ напоминает, что многие расследования были инициированы благодаря информации от граждан. Сообщить о своих подозрениях насчет финнелегалов и мошенников севастопольцы могут на сайте ЦБ и в интернет-приемной регулятора.