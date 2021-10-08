Новогодние подарки для детей подорожали

Из-за повышения стоимости шоколада, стоимость новогодних детских подарков возросла. Об этом 7 октября на заседании правительства Севастополя сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

— Мы проводим конкурс на приобретение новогодних детских подарков и, учитывая сложившуюся ситуацию с увеличением стоимости шоколада, у нас были заложены средства по 255 рублей за подарок, теперь стоимость одного подарка составляет 497,6 рублей, — пояснила Е.Сулягина, добавив, что речь идет о подарках на социальные елки.

Она также доложила об увеличении количества детей, которым эти подарки будут вручены, по ее словам, в департаменте «сверили списки по факту». В результате, вместо заложенных ранее 4,1 млн рублей, на подарки детям выделили еще 3,300 млн руб. Таким образом, общая сумма составила 7,406 млн руб.

Е.Сулягина также заверила, что в этом году в департаменте качественно проработали техзадание, что означает, что вопросов к качеству подарков быть не должно.