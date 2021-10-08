На Гагарина уплотнительной застройки не будет

Многоквартирную жилую застройку на территории в районе Гагарина,48 полностью исключили. Постановление об этом принято 7 октября на заседании правительства. Речь идет об утверждении документации по планировке территории площадью 4,2 га..

— В связи с многочисленными обращениями жителей прилегающих территорий предусматривается изменение и раздел земельного участка, расположенного по адресу г.Севастополь, проспект Гагарина,48 с вида разрешенного использования «для строительства и обслуживавания многоквартирного жилого дома» на «земельные участки общего пользования», — доложил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, это позволит окончательно исключить уплотнительную застройку многоквартирным жилым домом данного района.

— Проект прошел процедуру публичных слушаний и поддержан участниками обсуждений, —сказал чиновник.

Он напомнил, что проблема существовала еще с украинских времен: тогда был вырыт котлован, который потом засыпали из-за активных выступлений жителей окрестных домов, возражавщих против уплотнительной застройки. М.Жукалов уточнил, что территория, на которой были попытки сделать уплотнитеьную застройку, в настоящее время находится в аренде.

Принятым теперь документом на этом месте предусмотрена территория общего пользования.

В ходе принятия постановления вспомнили и об аналогичной ситуации на улице Гавена, в отношении которой, по словам губернатора сейчас распространяется информация о якобы уже полученной разрешительной документации на строительство.

— Никаких разрешений мы не выдавали, — заявил М.Жукалов.