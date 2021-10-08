Частные детские сады не хотят получать лицензию и аккредитацию

В Севастополе только пять частных школ и одно дошкольное учреждение имеют государственную лицензию и аккредитацию. Остальные не хотят их получать, даже невзирая на обещанную государственную субсидию.

Об этом 7 октября на заседании правительства города заявила директор департамента образования Елена Богомолова.

На заседании приняли постановление о предоставлении субсидий частным образовательным организациям, осуществляющим образовательный процесс по основным государственным образовательным программам. Субсидия предназначена для возмещения затрат в связи с оказанием услуг дошкольного и начального общего образования.

— На сегодня в Севастополе — пять частных школ и только одно дошкольное учреждение. Мы собирали порядка 20 частных детских садов, предлагали им пройти лицензирование и аккредитацию, но пока желающих, кроме одного детского сада, не появилось, — заявила Е.Богомолова.