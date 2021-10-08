На античной усадьбе воссоздали плантажную стенку

На усадьбе №25 активисты из общественной организации «Севпарки» реконструировали плантажную стенку. Теперь, как и в античные времена, она будет питать влагой растения за счет конденсирования.

Стенку строили еще летом. Для ее сооружения волонтеры использовали камни, собранные по близлежащей округе. А совсем недавно они высадили там виноград и цветы.

— Конечно, наша стенка — модельная, упрощенная и уменьшенная. Реальную плантажную стену мы сделать не можем, поскольку работаем на объекте культурного наследия и имеем ограничения, а еще потому, что это достаточно затратная и трудоемкая работа. Тем не менее для экскурсионной программы и общего понимания она годится, — рассказал «Севастопольской газете» активист «Севпарков» Вячеслав Прокопенко.

Жители района Шевченко, где расположена усадьба, по достоинству оценили работу волонтеров. Проект по благоустройству усадеб Херсонесской хоры реализуется общественниками при поддержке Фонда президентских грантов.