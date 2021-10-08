Молодые ученые будут заниматься молекулярной генетикой и биотехнологиями

В лаборатории будут развиваться четыре научных направления: олигонуклеотидные противовирусные вакцины, ДНК-лекарства, ДНК-инсектициды и ДНК-регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений. Финансирование по госзаданию составит 14 миллионов рублей в год.

«Все четыре направления актуальны не только с исследовательской точки зрения, но и имеют прогнозируемую экономическую перспективу, которую можно измерять в миллиардах долларов. Мы предлагаем не только планы, но фактические результаты. Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в ряде независимых организаций. Также сейчас мы разрабатываем таргетно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний. Для нас это научный хедж и диверсификация направлений исследований, когда есть возможность проявлять креативность по разным фронтам науки, находясь в ее авангарде», — рассказал руководитель лаборатории, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его словам, не менее важными являются проекты в области агробиотехнологий. Например, ДНК-инсектициды, разрабатываемые в лаборатории, обладают высокой эффективностью против подотряда Грудохоботных отряда Полужесткорылых. Рынок инсектицидов против этой группы насекомых составляет более одного миллиарда долларов в год. Инновационными разработками уже интересуются инвесторы в России и за её пределами.

В штате лаборатории 15 сотрудников, большинству из которых меньше 35 лет. Структура начнет полноценно функционировать до конца октября.

По словам руководителя лаборатории, благодаря большому количеству новых возможностей молодые специалисты убедятся, что научное исследование можно организовывать на высоком уровне, и сделать это, не покидая полуостров.