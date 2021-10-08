Новейший универсальный десантный корабль (УДК) вертолетоносец проекта 23900 «Митрофан Москаленко» после завершения строительства на керченском судостроительном заводе «Залив» станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура.

Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

«Для строящегося на заводе «Залив» вертолетоносца «Митрофан Москаленко» готовится соответствующая инфраструктура в Севастополе. Этот процесс идет в соответствии с графиком. Ведутся работы в акватории Севастопольской бухты, где будет находиться его причал. К прибытию корабля к месту базирования все должно быть готово», — отметил он в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе.

Сообщается, что после прибытия в Севастополь «Митрофан Москаленко» станет флагманом Черноморского флота России».

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до тысячи и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — были заложены на судостроительном заводе «Залив» 20 июля 2020 года.

Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

В 2011 году Россия заключила контракт с Францией на два УДК типа «Мистраль», строительство кораблей, названных «Севастополь» и «Владивосток», началось в 2012 и 2013 годах. «Владивосток», в частности, выполнил несколько выходов в море в рамках ходовых испытаний, в том числе с российскими моряками на борту. Из-за событий на Украине и введения санкций против РФ сделка была расторгнута летом 2015 года. Корабли были проданы французской стороной Египту, где получили имена президентов арабской республики.