Для Дома-музея Чехова в Ялте вывели сорт хризантемы «Белая Дача»

Никитский ботанический сад торжественно представил новую хризантему во время Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте», посвященной 100-летнему юбилею Дома-музея. Она проходила в начале октября.

«Мемориальный сад Чехова сегодня называют живым памятником писателю. Известно, что здесь у него в большом количестве росли хризантемы и розы, которые он очень любил», — рассказала кандидат биологических наук, заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры НБС-ННЦ Светлана Плугатарь.

Когда дирекция музея обратилась к дирекции сада с просьбой назвать один из новых сортов хризантем «Белая Дача», ученые сочли это за честь.

В результате отбора предпочтение отдали одному из новых сортов крупноцветковой хризантемы, выведенной селекционером Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН Наталией Смыковой. Махровые, кремово-белые соцветия этого сорта достигают диаметра в 12-14 мм и выглядят особенно нежно на фоне темно-зелёных листьев.

«Хризантема достаточно высокая — 70-80 см, и зацветает она в третьей декаде декабря, — рассказала автор сорта, научный сотрудник лаборатории цветоводства Н.Смыкова. — Так что все желающие смогут полюбоваться ею этой осенью теперь уже не только у нас, но и в саду Белой дачи, где уже высадили эту хризантему».

Именные хризантемы

«Белая Дача» стал третьим в ряду именных хризантем селекции НБС-ННЦ, получивших свои названия после Крымской весны.

Один из наиболее ярких и примечательных новых сортов хризантем селекции ученых Никитского сада назвали «Эрмитаж» в честь крупнейшего музея России с мировой славой. Эта крупноцветковая хризантема с кремово-белыми, луковидными, махровыми соцветиями, достигающими 18 см в диаметре была избрана народным голосованием королевой Бала хризантем в ноябре 2019 года. Начало ее цветения — первая декада ноября.

В марте 2019 года народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии Василию Лановому после благотворительного концерта, который он давал в Никитском саду, прямо на сцене актового зала была вручена хризантема «Василий Лановой», что стало для него и его поклонников настоящим сюрпризом. Для великого артиста выбрали крупноцветковую густомахровую хризантему темно-лиловой окраски, начало цветения которой приходится на первую декаду декабря.

На традиционном Балу хризантем-2021 гости смогут увидеть все три сорта. Открытие бала в Никитском ботаническом саду намечено на последнюю декаду октября.