Директора департамента финансов проводили в Минфин

Владимир Викторович там — известный и уважаемый специалист, он зарекомендовал себя, его знают коллеги, курирующие замминистры и Министр финансов. Он взвесил все и выбрал для себя дальнейший профессиональный рост. Мы немножко поотговаривали, потом решили, что все-таки в Министерстве финансов еще один человек, который будет помогать Севастополю, точно нам не помешает, — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Он также поблагодарил В.Штопа за совместную работу и пожелал успехов на новом месте. При этом, не забывать Севастополь и продолжать сотрудничество на новом поприще.