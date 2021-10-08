Бюджет здравоохранения увеличили на 54,8 млн рублей

Программа развития здравоохранения в Севастополе на 2021 год увеличена на 54,8 млн руб за счет средств федерального бюджета. Изменения 7 октября поддержаны членами городского правительства.

— Из них 5,2 млн руб — на льготное лекарственное обеспечение федеральных льготников, 32,5 млн руб — на установку кислородной станции и 17,1 млн руб — на софинансирование стимулирования вакцинации медработников (всего 34 млн руб), — прокомментировал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Также, по его словам, добавляются средства на региональные доплаты врачам и специалистам со средним фармакологическим образование — 2,1 млн и главным нештатным специалистам на стимулирование — 200 тыс рублей. Еще 67,3 тыс рублей выделены на удовлетворение судебных исков по лекарственному обеспечению.

Перераспределяются средства Москвы между Департаментом здравоохранения и капстроем: по департаменту капитального строительства сумма увеличена на 1,727 млрд рублей (на корректировку проектной документации объектов ФЦП и завершение ремонтов).

Как пояснил В.Денисов, кислородную станцию поставят в инфекционную больницу или в больницу №9. При этом необходимо подготовить площадку, а доставку и пусконаладку будет выполнять подрядчик.

Принятое постановление также включает перераспредение средств внутри программы: 12,1 млн руб — на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений — объектов среднего и малого предпринимательства и 44,6 млн руб — на приобретение вакцины от гриппа.

— По письму Министерства здравоохранения нам поставлена вакцина на 42%, остальные мы должны приобрести за счет региона. Тем самым мы закрываем всю потребность, — сообщил В.Денисов.