Ремонт «Ракушки» стал уголовным делом на 16 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами ГБУК «Андреевский дворец культуры» при проведении реконструкции эстрады Приморского бульвара.
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, установлено, что должностные лица из числа руководства ГБУК «Андреевский дворец культуры» предприняли действия, явно выходящие за пределы их полномочий, тем самым существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом интересы общества. В границах территории объекта культурного наследия «Приморский бульвар», являющегося комплексным памятником истории, архитектуры и садово-паркового искусства, были незаконно созданы объекты капитального строительства, что повлекло необходимость их демонтажа за счет бюджета Севастополя, в результате чего бюджету города причинен ущерб в размере более 16 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются лица, виновные в совершении данного преступления.
Прокуратура Севастополя уточнила, что здание летней эстрады передано в оперативное управление ГБУ «Андреевский дворец культуры». На основании заключенных им государственных контрактов в сентябре и декабре 2019 года разработано два пакета проектно-сметной документации: зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба.
В нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия, а «Ракушка» находится в границах его территории, контракты на проектирование не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием. Выполнение капремонта на основании проекта началось в июле 2020 года, В сентябре того же года работы приостановили.
Отметим, что раньше «Ракушка» относилась к ЦСКИ на ул.Ленина, а не к дворцу культуры в поселке Андреевка.
В 2019 году ГБУ «Андреевский дворец культуры» руководил Алексей Вернигора. Позже он возглавил ГУП «Центр эффективного использования собственности города». В декабре 2020 года А.Вернигора со скандалом был уволен за то, что провел новогодний корпоратив для сотрудников предприятия, несмотря на ковидные ограничения.