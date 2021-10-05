Ремонт «Ракушки» стал уголовным делом на 16 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, установлено, что должностные лица из числа руководства ГБУК «Андреевский дворец культуры» предприняли действия, явно выходящие за пределы их полномочий, тем самым существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом интересы общества. В границах территории объекта культурного наследия «Приморский бульвар», являющегося комплексным памятником истории, архитектуры и садово-паркового искусства, были незаконно созданы объекты капитального строительства, что повлекло необходимость их демонтажа за счет бюджета Севастополя, в результате чего бюджету города причинен ущерб в размере более 16 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются лица, виновные в совершении данного преступления.

Прокуратура Севастополя уточнила, что здание летней эстрады передано в оперативное управление ГБУ «Андреевский дворец культуры». На основании заключенных им государственных контрактов в сентябре и декабре 2019 года разработано два пакета проектно-сметной документации: зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба.

В нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия, а «Ракушка» находится в границах его территории, контракты на проектирование не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием. Выполнение капремонта на основании проекта началось в июле 2020 года, В сентябре того же года работы приостановили.

Отметим, что раньше «Ракушка» относилась к ЦСКИ на ул.Ленина, а не к дворцу культуры в поселке Андреевка.

В 2019 году ГБУ «Андреевский дворец культуры» руководил Алексей Вернигора. Позже он возглавил ГУП «Центр эффективного использования собственности города». В декабре 2020 года А.Вернигора со скандалом был уволен за то, что провел новогодний корпоратив для сотрудников предприятия, несмотря на ковидные ограничения.