Депутаты предлагают ввести в школах должность инспектора по питанию

Законодательное собрание Севастополя инициирует внесение поправок в федеральное законодательство по вопросу введения в образовательных учреждениях должности «Инспектор по питанию обучающихся».

На расширенном заседании комитета заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту подняли вопросы обеспечения питанием детей с особенностями здоровья и составления школьного меню.

— В очередной раз мы инициируем внесение поправок в федеральное законодательство по вопросу введения в образовательных организациях должности (штатной единицы) «Инспектор по питанию обучающихся». С коллегами из правительства пришли к некоторым договоренностям, в том числе о создании на базе департамента образования площадки для взаимодействия родительской и предпринимательской общественности по вопросу контроля за питанием детей, — сообщила коллегам глава комитета Елена Глотова.

Депутат Андрей Куринов идею поддержал, отметив, что школьное меню составляется без учета соотношения полезных веществ — основы сбалансированного питания. По его мнению, это как раз и доказывает необходимость профильного квалифицированного работника в школах.