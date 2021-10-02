Недострой у «Одеколона» продолжают превращать в технопарк

Недостроенное здание на ул.Руднева, 39, ждет вторая очередь реконструкции. В нем уст­роят служебное жилье и конгрессно-выставочный комплекс. При этом резиденты русской «Кремниевой долины» хотят использовать парковку у ТЦ «Муссон» и закрыть проезд на Молочную балку.

Такой проект обсужден и принят на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя 30 сентября.

Проект реконструкции второй очереди существующего недостроя — здания конструкторского бюро бывшего радиозавода — презентовал представитель питерской проектной организации ООО «Радикал Дизайн» Никита Репин. Речь идет о здании, которое примыкает к так называемому «Одеколону» (ранее относящемуся к НПО «Муссон») общей длиной в 150 м и высотой 40 метров.

— Наш подход: снести нельзя оставить, — с этого начал свой доклад Н.Репин, напомнив, что обследование здания проводилось в 2011 году.

Сегодня здание «Одеколона» уже является технопарком. Его этажи уже полностью заселены компаниями, которые занимаются разработками, связанными с IT-технологиями. Идея второй очереди комплекса рассчитана на развитие этой отрасли и роста числа задействованных в ней специалистов.

— Вторичная задача — конгрессно-выставочный комплекс, которого городу остро не хватает для проведения даже городских мероприятий. Помимо этого, в здании разместятся административно-хозяйственные и сервисные помещения — прачечные, парикмахерские, фуд-корт и ресторан. Часть помещений планируется под детское образование, также связанное с IT, — продолжил докладчик.

Таким образом, первый этаж будет использоваться как общественная зона и административно-хозяйственные помещения, на последних двух этажах разместится служебное жилье для кратковременного проживания людей. При этом общее соотношение жилья ко всей площади реконструкции не превысит 15%.

По словам Н.Репина, весь функционал планируется разместить на территории под «Одеколоном» и на территории у нового реконструируемого здания, в том числе парковки, детские и спортивные площадки, бассейн и энергетический комплекс.

— Главная идея — в сохранении всего объема здания в существующем объемно-планировочном виде. Мы лишь добавляем некоторые элементы в виде перфорированных панелей, которые выступают архитектурным элементом на фасаде и являются функциональными, выполняя функцию балконов, — таким образом докладчик попытался начать обсуждение собственно архитектурных решений по самому зданию.

Однако местных архитекторов больше заинтересовали нюансы, связанные с использованием городского пространства. Например, останется ли доступным для севастопольцев существующий сквозной проезд, ведущий к Молочной балке и торговому комплексу «Новацентр».

Как оказалось, сквозной проезд будет предусмотрен только для сотрудников, посторонние граждане наткнутся на шлагбаум.

— Мы фокусируемся на резидентов, для их комфорта логично предусмотреть какой-то безопасный периметр и разбить трафик, — пояснил докладчик.

На это и.о.заместителя губернатора Николай Гордюшин напомнил о планах городских властей комплексно развивать район Молочной балки, в ходе чего проблемы с транспортной доступностью данной территории непременно будут решены.

Несмотря на обещания, председатель Севастопольского союза архитекторов Сергей Комаров все-таки потребовал записать этот вопрос в протокол.

Второй проблемный вопрос — о парковочных местах, количество которых исходит из предполагаемого числа сотрудников будущего комплекса. Их, по подсчетам архитектора Георгия Григорьянца, будет примерно две тысячи. Проектное количество парковочных мест он назвал слезами, предложив устроить парковку на тысячу мест в первом этаже реконструируемого здания, а вход — на уровне второго. Еще одно его предложение — убрать верхние квартиры и сделать полноценную эксплуатируемую кровлю, чтобы у тех людей, «которые здесь работают, было дворовое пространство на верхнем уровне».

Впрочем, оба предложения не были встречены с особым энтузиазмом. По поводу парковок разработчики ответили, что продумали ситуацию: они намерены использовать парковку у ТРЦ «Муссон», а также пространство у будущего Театра танца (сроки строительства которого еще не определены) в дневные часы.

— Лучше пересмотреть городскую среду, ту, что есть. К тому же, по проведенным опросам 50% сотрудников добираются на работу на скутерах и самокатах. Нам нужно порядка 450 парковочных мест, половина уже найдена, — парировал докладчик.

Еще одно сомнение было высказано в части перспектив использования нового выставочного пространства для нужд города.

— Мы сконцентрированы на IT и понимаем, что те помещения, которые будут направлены на выставочное пространство, не будут заполнены на 100%. Если у города есть, что показать, приходите и показывайте, — заявил генеральный директор компании «IT-Крым» Дмитрий Зеленский.

Кстати, он был весьма амбициозен в сравнениях.

— Мы верим, что только в Севастополе можно создать русскую «Кремниевую долину» в том виде, в котором она должна быть, — не без пафоса заявил он.

На том и порешили, дружно одобрив представленный проект.