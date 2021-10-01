В Севастополе и в Крыму противоположный подход к содержанию детских площадок

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что из-за детских площадок коммунальные платежи расти не должны. А вот директор горхоза Севастополя Евгений Горлов уверен в обратном.

Почему в соседних субъ­ек­тах совершенно разный подход к одной проблеме, выясняла «Севастопольская газета».

Площадки — только дружным дворам

Свое мнение директор департамента городского хозяйства Е.Горлов о содержании детских площадок во дворах многоквартирных домов озвучил 29 сентября в прямом инстаграм-эфире. На вопрос жителя пр.Победы о перспективах установки детской площадки в их дворе он ответил, что сейчас это возможно исключительно в рамках программы «Самый дружный двор».

Е.Горлов назвал плохой практикой прошлых лет повсеместное строительство детских площадок, которые теперь, как выяснилось, некому и не за что содержать. Жители многоквартирных домов совсем не рады тому, что управляющие компании повышают свои тарифы, включая туда уборку и ремонт этих площадок.

— Они не хотят тратить деньги в рамках содержания многоквартирного жилого дома! — возмутился Е.Горлов. — Поэтому мы сейчас обязательным условием для организации детской площадки ставим согласие собственников на их содержание.

Он порекомендовал жителям обращаться в департамент внутренней политики и участвовать в программе «Самый дружный двор».

— Это единственный вариант, который сегодня позволит вам получить площадку, — снял со своего департамента ответственность Е.Горлов.

При этом он почему-то не вспомнил, что каждая установленная площадка имеет пятилетний гарантийный срок, а согласно Жилищному кодексу РФ, управляющие компании обязаны их содержать.

Содержание не стоит ничего

Мнение главы Крыма С.Аксенова на этот счет совсем иное. Он даже сделал соответствующее жесткое заявление, что при установке детских и спортивных площадок во дворах МКД для жильцов не должна вырасти плата управляющим компаниям.

— Потому что ничего управляющим компаниям содержание этих площадок практически не стоит. Стоимость обслуживания со стороны управляющей компании расти не должна: раз в год что-то подкрасить, подбелить... В данном случае площадь уборки не меняется, стоимость обслуживания со стороны управляющей компании расти не должна! — твердо настаивает в своем Инстаграме глава Крыма.

Денег на дружные дворы может не хватить

Кстати, в реализации программы «Самый дружный двор» появились и подводные камни. На сайте Законодательного собрания Севастополя размещена информация о встрече председателя постоянного комитета по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова с жителями многоквартирного дома по адресу Хрулева, 12. Темой встречи как раз и стал вопрос реализации выигранного гранта по проекту «Самый дружный двор». Жители дома обеспокоены, что рост цен на стройматериалы не позволит реализовать долгожданный проект в их дворе.