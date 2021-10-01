В Ботаническом саду Крымского федерального университета цветут астры

Всего на территории ботсада произрастает три вида и 16 сортов астр, сообщила научный сотрудник сада КФУ Ирина Казакова. Их коллекцию начали формировать в 2008 году, после основания Большой экспозиции цветочно-декоративных культур.

Многолетние астры — пышные кусты шарообразной формы. Окраска соцветий может быть разнообразной: белой, розовой, сиреневой, синей, голубой, фиолетовой и темно-бордовой.

«Некоторые сорта уже зацвели, некоторые — только начинают. В связи с тем, что цветение происходит не одномоментно, а постепенно, мы можем любоваться их декоративностью до середины октября», — говорит И.Казакова.

По ее словам, резкое снижение температуры не влияет на данную культуру. Астры чувствуют себя комфортно при температуре от +5 до +10 градусов.