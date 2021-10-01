Смотровая площадка Первого бастиона может рухнуть на железную дорогу

Жители Корабельной стороны требуют от городских властей комплексной и бережной, а не точечной и стандартной реконструкции скверов на бастионах Первой обороны Севастополя.

По мнению горожан, приступать к благоустройству сквера Первого бастиона нельзя, пока не будут предприняты меры по укреплению обрыва, где он расположен. Вкладывать без этого деньги в благоустройство — бессмысленная трата.

Проектная организация «Новый город» 23 сентября представила на суд общественности эскизный проект реставрации скверов, расположенных вблизи объектов культурного наследия Первого и Второго бастиона Крымской войны. Обсуждения проходили без широкой огласки в ограниченном кругу. Объявление о мероприятии скромно разместили на сайте Нахимовского муниципального округа, поэтому обсуждения не смогли собрать всех заинтересованных лиц.

Немногочисленных собравшихся проектировщики предупредили, что предлагаемый проект касается непосредственно скверов, памятники Первому и Второму Бастионам, а также мемориальная оборонительная стена в их проекте не учитываются. Данное заявление сразу же вызвало недоумение и недоверие у жителей района.

Благоустройство в едином стиле

Оба сквера разработчики планируют благоустраивать в едином и мало чем отличающемся от других городских общественных пространств стиле. В перечне работ — восстановление тротуаров, мощение плиткой, установка урн, скамеек, детской площадки; освещение, система полива, озеленение и современные элементы благоустройства: информационные стенды и проекция дополненной реальности.

По словам жительницы ул.Хрулева, активистки Нахимовского района Любови Ищенко, выразившей мнение горожан, в рамках представленного проекта вопрос по укреплению склона не решается, это значит деньги, вложенные в него и дальнейшее благоустройство, будут потрачены зря.

— Уже сейчас небезопасно пройти по нижней части парка. Тротуар опустился на 30 градусов и ползет дальше. Поэтому главное, что необходимо сделать в парке Первого бастиона, — это укрепить склон, а затем благоустраивать территорию, — подчеркнула Л.Ищенко. Именно это пришедшие на встречу жители и пытались донести до официальных лиц и проектировщиков.

Ротонду нужно восстановить

Несмотря на то, что обсуждался исключительно проект реконструкции скверов, жители высказали свои замечания и предложения относительно комплексного восстановления мемориальных объектов. В частности, просили не устанавливать в сквере детскую игровую площадку, считая ее на историческом объекте неуместной. Отметили, что она также будет закрывать вид на бухту.

Попросили убрать ряд информационных стендов, которые загромождают и так небольшой парк и схлопывают пространство. Предложили оставить один стенд, на котором будут собраны главные события бастиона. Скамейки попросили со спинками, урны — белокаменные, фонари — в ретростиле, как на документальных фотографиях прошлых лет. И главное пожелание — ротонда на смотровой площадке должна быть восстановлена! Люди отказались созерцать ее через призму новомодного стекла, как предложили молодые архитекторы.

Проектировщики обещали все замечания жителей рассмотреть, а доработанный проект представить в архитектурно-художественный совет Севастополя. Из чего стало понятно, что окончательный и утвержденный вариант проекта горожанам скорее всего не покажут.