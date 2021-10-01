Появились новые виды проездных

Единый проездной тариф для всех видов общественного транспорта, действующий в Севастополе с 1 октября, позволил ввести дополнительные виды месячных проездных билетов на маршрутах, принадлежащих «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Для трех категорий проездных — общегражданского, студенческого и школьного — теперь есть возможность выбрать сочетание транспортных средств, которые используются пассажиром чаще всего. Есть варианты: проезд на троллейбусе и автобусе, катере и автобусе, катере и троллейбусе, а также на всех видах сразу.

Электронные проездные билеты реализованы на базе Единой городской карты Севастополя (ЕГКС). Для записи или продления месячных проездных билетов необходимо обратиться в кассу диспетчерского пункта Севэлектроавто­транса на остановочном пункте «5-й км Балаклавского шоссе», в будние дни с 7.00 до 19.00 и выходные дни с 10.00 до 16.00.

Стоимость месячных проездных билетов: для школьников — от 340 до 550 рублей, для студентов — от 680 до 1100 рублей, для остальных — от 1200 до 1940 рублей. Количество поездок в месяц не ограничено.

Для школьников и студентов при оформлении необходимо при себе иметь документы на право приобретения и использования такого проездного.

С 20 октября появится возможность записи или продления проездных через терминалы платежной системы «Пэйбэрри» на остановках, которые имеют устройство для считывания карт в виде синего кармашка. В сообщении департамента транспорта говорится, что при этом будет взиматься комиссия, но ее величина не уточняется.

Как стало известно «Севастопольской газете», при записи проездного билета на карту ЕГКС остаток средств на ней аннулируется. Запись (продление) проездного для проезда в следующем месяце производится с 20-го числа текущего месяца по 5-е число следующего. Сейчас запись продлили до 10 октября.

Троллейбусники в обозримом будущем обещают открыть новый пункт записи проездных — в кассах катеров на Графской пристани.

Проездные работают только на маршрутах Севэлектроавтотранса. Это все троллейбусы, катера и автобусы с номерами: 3, 5, 8, 9, 12, 12-А, 13-А, 18, 21, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 63, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 97, 103, 120, 126, 129, 182, 183.

Напомним, в Севастополе с 1 октября в городском общественном транспорте действует единый тариф оплаты за проезд. Стоимость проезда на всем наземном и морском транспорте с использованием ЕГКС — 20 рублей, при оплате наличными или банковской картой — 26 рублей. Раньше за проезд в троллейбусе платили 17 и 20 рублей.