Подготовили программу дальнейшего развития жилищно-коммунальной инфраструктуры

На что конкретно пойдут деньги, можно узнать из проекта госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя». Общественные обсуждения документа с 27 сентября по 1 октября проводил в интернете департамент городского хозяйства.

10 региональных программ

Содержит программа информацию о 10 региональных проектах и охватывает период по 2030 год. Но в планах городские чиновники далее 2025 года как-то не заглядывают.

В подпрограмме «Улучшение технического состояния и развитие жилищного хозяйства Севастополя» говорится, что доля многоквартирных домов (МКД), в которых проведен капитальный ремонт, в 2021 году составит 40,3%, а в 2025 году — 50%. Процент собираемости оплаты жилищно-коммунальных услуг должен возрасти к 2025 году с 96,5% до 96,7%.

В 2021 году должны заменить 119 лифтов (на самом деле 99), а о дальнейших планах их замены информации в госпрограмме нет. При этом в прямом эфире 29 сентября, отвечая на вопросы жителей, директор горхоза Евгений Горлов сообщил, что в Севастополе еще подлежат замене более 300 лифтов.

В подпрограмме «Развитие водоснабжения и водоотведения» привлекает внимание позиция об объемах сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. В 2021 году он составляет 94%, в 2022-м планируется результат улучшить до 94,1%, а в 2024-м — до 97,7%. Достроят наконец-то КОС «Южные»?

Также в 2025 году в Севастополе должны появиться сооружения по опреснению морской воды, мощность которых составит 20 тысяч кубических рублей в сутки. Именно так указано в документе!

В сфере «Развитие благоустройства» говорится, что в городе имеется 19988 единиц светоточек и в ближайшие три года их количество планируется увеличить до 20220. При этом, по словам того же Е.Горлова, ежегодно установке и замене подлежит не менее шести тысяч уличных фонарей.

Площадь парков, скверов и бульваров с 2021-го по 2030 год в Севастополе останется неизменной — 231 га. Но запланирован рост площади зеленых насаждений в среднем на одного городского жителя с 10,4 кв.м в 2021 году до 10,5 кв.м в 2025-м.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщала, что в Севастополе утвержден норматив обеспеченности населения зелеными территориями общего пользования — 18 кв.м на одного человека. Если учесть, что в Севастополе проживает 509 тысяч жителей, с учетом упомянутого норматива на одного человека должно быть не 230, а как минимум 900 га зеленых насаждений!

Далее из программы узнаем, что в 2021 году должно быть благоустроено 154 придомовые территории, отремонтировано 59 внутриквартальных дорог, шесть подпорных стен, четыре лестницы. В 2022 году планируется благоустроить 22 общественных пространства, в 2023-м — 30, а 2024-м — 40. На этом, наверное, неблагоустроенные пространства закончатся.

Подпрограмма «Газификация города Севастополя» гласит, что уровень газификации жилья в сельской местности на этот год — 45%. Документом планируется ежегодный рост показателя на пять процентов с итоговым результатом 60% в 2024 году. Это совсем не много, если принять во внимание, что еще в 2016 году в постановлении правительства Севастополя от 21.11.2016 №1112-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» был совсем другой результат увеличения уровня газификации жилья в сельской местности: в 2017 году — до 22%, в 2018 году — до 32%, в 2019 году — до 60%, в 2020-м — до 87%. А уж в нынешнем 2021 году — почти все сельские жители должны были уже обрести газ в домах! Отметим, что такая редакция программы действовала до середины 2019 года.

Московские деньги заканчиваются

На реализацию государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» на период с 2022-го по 2030 год выделено 53,8 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета 32,5 млрд; из бюджета Москвы на 2022 год — 3,43 млрд рублей; из внебюджетных средств в 2022 году — 2,73 млрд, в 2023 году — 372 млн рублей.

На следующий год на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры выделено 14,11 млрд рублей. Согласно документу, начиная с 2023 года финансирование Севастополя из бюджета Москвы не предусмотрено.