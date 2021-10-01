Кабанова и Храмова отправили под домашний арест

Верховный суд Крыма изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру республики Евгению Кабанову и бывшему министру строительства и архитектуры республики Михаилу Храмову.

Двухмесячное заключение под стражу заменено на домашний арест, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«По итогам судебного заседания Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда города Симферополя от 24.09.2021 в отношении Е.Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила представитель суда.

Такое же решение принято судом в отношении М.Храмова.

Е.Кабанов и М.Храмов подали в отставку на минувшей неделе, после чего были арестованы на два месяца по обвинению в хищении 57 млн рублей.