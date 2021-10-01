Борщевой набор продолжает расти в цене

В Севастополе самый значительный рост цен на продукты отмечен в сентябре на мясо и борщевой набор.

По итогам проведенного Крымстатом мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров по Севастополю по состоянию на 27 сентября 2021 года снижение цен (по сравнению с концом августа) наблюдалось на колбасу вареную (1,3%), рыбу мороженую (0,1%), яблоки (4,4%). При этом рост отмечен на мороженных кур (5,5%), колбасу полукопченую (5,5%), помидоры (31%), огурцы (14%), морковь (13%), картофель (22%), капусту белокочанную (27%).

Нынешние цены на продовольствие Крымстат сравнил с прошлогодними декабрьскими и сравнение оказалось не в лучшую сторону. Держатся они только на молоко и сметану, упали — на помидоры и огурцы, что совсем не удивительно в сентябре против декабря.

А вот на мороженных кур цена подскочила на 24%, говядину — на 18%, свинину — на 26%, Борщевой набор также подорожал: лук репчатый — +23,5%, морковь — +32%, картофель— +54,5%. А цена на капусту стала просто заоблачной, взлетев в 2,4 раза.