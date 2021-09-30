За два месяца нужно привить всех

Кампания по вакцинации от коронавируса должна завершиться в России до декабря, в настоящее время привиты только 41% жителей страны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на заседании Совета ректоров вузов Юга России, которое проходит в Севастополе.

«Нам надо завершить кампанию по коронавирусу. У нас только 41% привитого населения двумя аппликациями от коронавируса. <…> Эту тему нам нужно закрыть до декабря месяца», — цититует ТАСС Г.Онищенко.

Он добавил, что также идет вакцинация от гриппа, из 70 млн человек, которым необходимо поставить прививки, процедуру прошли 13 млн.

Депутат призвал ректоров приложить усилия к тому, чтобы увеличить темпы вакцинации. «Эти две кампании вакцинации от гриппа и коронавируса мы должны успешно завершить. Все есть: бесплатная вакцина, эффективная вакцина и там, и там. Нужно организовать работу», — отметил он.