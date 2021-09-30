В правительстве Крыма очередная отставка

Замглавы Минприроды Крыма подала в отставку по собственному желанию. Это шестой представитель администрации республики, лишившийся должности в течение последних двух недель.

«Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики. Причина освобождения от должности — собственная инициатива.

Ранее были уволены министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Евгений Рукавишников, министр здравоохранения Александр Остапенко и министр транспорта Евгений Исаков. От своих должностей отказались по собственному желанию вице-премьер Евгений Кабанов и глава Минстроя Крыма Михаил Храмов. Последние вскоре стали фигурантами уголовного дела и находятся под арестом.