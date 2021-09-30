В Кубке России по снукеру победил севастополец

Кандидат в мастера спорта севастополец Кирилл Жиздюк (2003 года рождения) в соревнованиях на Кубок России по снукеру завоевал три медали — одну золотую и две бронзовых.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал президент Севастопольской федерации бильярдного спорта Сергей Павлов.

Соревнования проводились в Севастополе с 23 по 27 сентября на базе бильярдного клуба «Кикс» по трем дисциплинам: 1 красный, 6 красных и 15 красных.

На этот раз число участников значительно возросло, по сравнению с прошлым годом — 32 спортсмена представили 14 городов из 10 регионов страны, в том числе Севастополь, Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Новый Уренгой, Тюмень и Тюменскую область, Екатеринбург и Свердловскую область, Архангельск, Симферополь, Евпаторию, Сакский район и др.

Для сравнения, в прошлом году в аналогичном чемпионате приняли участие 18 человек из четырех городов России.

— Кирилл Жиздюк является первым номером севастопольской сборной, он также вошел в состав сборной команды России и сейчас готовится к участию в чемпионате Европы по снукеру, который состоится со 2 по 18 октября в португальском городе Альбуфейра, — сообщил С.Павлов.

Второе место в чеспионате занял кандидат в мастера спорта Артем Истомин (Новый Уренгой), третье — Андрей Гладык (Москва).

Особенностью проведения нынешнего чемпионата, по словам С.Павлова, стала отличная подготовка бильярных столов, за что президент федерации выразил благодарность владельцу клуба «Кикс» Андрею Дудкину, а также отцу Кирилла Жиздюка — главному тренеру федерации, который принял самое действенное участие в организации турнира и даже в перетяжке бильярдных столов.

В числе перспективных севастопольских спортсменов-бильярдистов С.Павлов назвал еще перворазрядника Владимира Швыдкова и кандидата в мастера спорта Германа Клинга.

Президент также рассказал о недавнем (в декабре 2020 года) получении федерацией аккредитации, до этого организация значилась региональным отделением.

— Несмотря на молодость, наша федерация за столько короткое время приняла участие в серьезных соревнованиях, включая Кубок России, — продолжил С.Павлов.

По его информации, на сегодня федерация бильярда (по различные видам) объединяет примерно 20 спортсменов. При этом он отметил, что собственной базы у федерации пока нет, именно поэтому для проведения соревнований приходится арендовать частные клубы.

В связи с этим руководство федерации намерено ставить вопрос перед департаментом по делам молодежи и спорта об обретении собственной базы для проведения чемпионатов и организации тренировочного процесса.