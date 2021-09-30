Список лучших школ Севастополя возглавила гимназия №1 им.Пушкина

Пять севастопольских школ названы лучшими по региону в рейтинге 2021 года по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Список возглавляет гимназия №1 им.Пушкина. За ней следует школа №3 с углубленным изучением английского языка. На третьей позиции — Билингвальная гимназия №2, четвертая и пятая строчка — школы №58 и №22 им.Генерала Острякова.

Традиционно рейтинги лучших школ публикуются накануне Дня учителя, в них по различным критериям включают тысячи российских школ. Формирует ежегодные рейтинги Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Нынешний рейтинг стал шестым по счету и наиболее подробным. По сути это не один рейтинг, а шесть отдельных списков, в которых отмечены лучшие школы России по углубленным направлениям. В главном списке представлены топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников. Речь идет об учебных заведениях, выпускники которых чаще других поступают в сильнейшие университеты России.

Как поясняют составители, «показано, в каких школах наиболее высока концентрация умов». Поясняется, что аналитики учитывали не абсолютное количество поступивших, а соотносили его с размером школы.

Кроме того, составляются рейтинги лучших школ по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки — технические, естественно-научные, точные науки, экономика и управление, социальные и гуманитарные направления, медицина.

Еще один рейтинг — по абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России.

Также публикуются общероссийский список топ-300 школ, топ-20 школ по каждаму федеральному округу и списки лучших школ каждого субъекта РФ (85 рейтингов).