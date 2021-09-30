Проект оперного театра на мысе Хрустальный прошел экспертизу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Севастополе здания Театра оперы и балета.

Это один из объектов культурно-образовательного центра, который должны возвести на берегу моря между Артиллерийской и Карантинной бухтами.

Культурные центры в Севастополе, во Владивостоке, Калининграде и Кемерове создаются по поручению Президента Российской Федерации, чтобы обеспечить жителям регионов доступ к лучшим образцам классического искусства.

Севастопольский культурно-образовательный кластер разместится на территории в 50 га в центре города. Здесь планируется возведение Академии хореографии, Музейного комплекса, жилого дома для сотрудников кластера, Театра оперы и балета и парка. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие».

Проектную документацию подготовило ООО «Метрополис».

Общая площадь будущего здания сложной «летящей» формы с консольной открытой террасой, выходящей на море, составит 61 361,63 кв. м. Крышу театра оформят в виде пространственной конструкции с нависающими со всех сторон краями и выносом козырька над главным входом. Площадь застройки театра 15 140,2 кв.м.

На подземных этажах здания устроят автостоянку, загрузочные помещения ресторанной кухни, театральный склад, технические помещения и входную группу с лестнично-лифтовым ядром. В уровне подвального этажа разместят помещения для персонала театра, выходы на улицу с эвакуационных лестниц, большой репетиционный зал для хора и оркестра, загрузочный дебаркадер для контейнеров и декораций, а также Малый зрительный зал на 200 мест.

Первый и второй этажи театра предназначены для офисных и складских помещений, гардероба и помещений для музыкантов. На третьем, надземном, этаже предусмотрены центральная входная группа для зрителей, кассовый вестибюль, главное фойе Большого зала вместимостью 1100 зрителей, буфет и главная сцена здания, которая послужит функциональным ядром театра. На других этажах обустроят ресторан на 350 посетителей, артистические уборные, зрительские балконы, репетиционные и другие необходимые помещения.

Кроме того, проектом запланировано сооружение двухэтажного холодильного центра общей площадью 1138,37 кв.м.

Финансирование строительства Театра оперы и балета в Севастополе осуществляется за счет средств фонда «Национальное культурное наследие».