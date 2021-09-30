Приглашают поучаствовать в переписи птиц

В ближайшие выходные (2 и 3 октября) состоится ежегодный Евразийский учет птиц EuroBirdWatch. Приглашение для всех желающих размещено на сайте zapovedny_krim.

По информации сайта, именно в эти дни в небе будет много перелетных птиц, и очень важно приложить все возможные усилия к их пересчету. Полученные данные позволят ученым-орнитологам оценить состояние популяций птиц и изучить пути их миграции на всем евразийском пространстве.

Акция проводится уже в 29-й раз, и, как планируется, в этом году, станет самым массовым орнитологическим мероприятием, проводимым на пространстве от Атлантического до Тихого океана.

Евразийский учет птиц нужен для привлечения научного и общественного внимания к проблемам перелетных птиц на путях их миграции от мест гнездования до мест зимовки.

Акция проходит под эгидой Международного союза охраны птиц «BirdLife International». Европейский координатор акции – Словацкое орнитологическое общество, российским координатором выступает Некоммерческое партнерство «Птицы и Люди».

За минувшие 28 лет в акции приняли участие 1 261 554 человек, которые насчитали 89 031 756 птиц! В прошлом году в учете приняли участие более 24 000 человек из 30 стран Европы и Азии и зарегистрировали вместе более 6 миллионов птиц. Только в России на учет вышли 6 487 человек из 59 регионов и насчитали 202 384 птиц. Основная отличительная особенность Евразийского учета – публикация результатов в день их сдачи.

Акция также носит соревновательный характер между странами и регионами по количеству наблюдений и числу участников.

Так, в прошлом году среди регионов РФ в числе самых активных оказалась Республика Крым, где координатором акции выступил Опукский заповедник. Там сумели зарегистрировать 76 396 особей, относящихся к 112 видам.

По числу же участников лидером стала Москва (координатор ГПБУ «Мосприрода») 2797 человек. Благодаря общественной активности в 2020 г. Россия вышла на I место среди стран-участниц по числу проведенных мероприятий и числу добровольных наблюдателей.

Как рассказал «Севастопольской газете» старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Виталий Гирагосов, севастопольцы обычно принимают активное участие в акции, и в этот раз он призывает присоединиться всех неравнодушных.

— В прошлом году в бухтах Казачья, Круглая, Стрелецкая и Артиллерийская я насчитал 1,6 тыс особей водных птиц 28 видов. На зимовке их было 4,2 тыс 29 видов. Помимо водных, есть еще много представителей других экологических групп, — сообщил В.Гирагосов.

По его же информации, всего в списке птиц Севастополя — около 260 видов. Проводить регулярные учеты всех групп, включая мелких воробьеобразных, а также хищных в разных биотопах — на водоемах, в лесах, в степи и пр. невозможно — биологов мало, они физически не успевают все охватить. Поэтому помощь бердвотчеров в этом деле весьма весома, если только они достаточно опытны и наблюдательны.

Тем же, кто кто желает всерьез заняться любительскими учетами и просто наблюдениями за птицами ученый рекомендовал начать с изучения полевых признаков птиц и методик их учета.

— В последние два года у нас была теплая осень и зима, поэтому многие перелетные птицы здесь остались — например, кулики, некоторые виды диких гусей. При этом случившиеся резкие заморозки и скачкообразные понижения температуры, на фоне глобального потепления не очень хорошо повлияли на условия зимовки птиц, — добавил В.Гирагосов.

Участие в учете предполагает проведение наблюдений за птицами с определением их видового и количественного состава и заполнения по итогам наблюдений анкеты-отчета на сайте национального координатора www.eurobirdwatch.ru.

Для заполнения электронной анкеты учета птиц нужно предварительно получить регистрационный идентификатор.

Важно знать, что анкета должна быть заполнена не позже 17.00 по московскому времени, поскольку после этого национальный координатор направляет сводные данные европейский координационный центр, который публикует их на своем сайте www.eurobirdwatch.eu. После 18.00 по московскому времени вы можете увидеть результаты всех стран.

В анкете можно указать дополнительную информацию о проведенных вами мероприятиях, посвященных птицам, а также поименный список наблюдателей для выдачи цифровых именных сертификатов участника учета. Сертификаты вы получаете на сайте самостоятельно.

По всем вопросам призывают обращаться к организаторам по адресу: birder@eurobirdwatch.ru.