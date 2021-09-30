Достраивают «Ялтинское метро»

Завершить работы на втором тоннельном водоводе на Южный берег Крыма планируется в 2024 году.

Трасса тоннеля — продолжение существующего, но недостроенного в советское время дублирующего участка Ялтинского гидротехнического тоннеля. На объект в рамках ФЦП выделено 8,5 млрд рублей. После завершения работ вода будет самотеком транспортироваться из Счастливенского водохранилища на ялтинские очистные сооружения.

«Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в городской округ Ялта. Протяженность участка реконструкции — 7,5 км. Тоннельная часть составляет 5,6 км и 1,5 составляет существующий тоннель, который также будет реконструирован», — рассказал руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

Трасса тоннеля проходит параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю.

«Ялтинское метро»

Для снабжения Южного берега Крыма в 1964 году в верховьях рек Бельбек и Кача на северном склоне Главной гряды в районе сел Счастливое и Ключевое были построены водохранилища естественного стока: Счастливое-1, Счастливое-2, Ключевское и Загорское. Все они соединены с водохранилищем Счастливое-1, из которого 50 тысяч кубометров воды в сутки поступает в Ялтинский гидротоннель длиной 7216 метров.

Водовод проложен под горным хребтом Ай-Петри на глубине 200-900 метров. Проходку вели метростроевцы. Начали в 1959 году и закончили в 1964-м. На порталах тоннеля установлены буквы «М», поэтому в народе его называют «Ялтинское метро».