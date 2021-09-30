Для юных велосипедистов проведут «Вело Драйв»

Региональный квест для юных велосипедистов «Вело Драйв» и их родителей объявлен 2 октября в 10.30 на площадке Станции юных техников (ул.Горпищенко, 39).

Это будет семейная эстафета, в которой могут приять участие и взрослые.

— В программе мероприятия — теоретическая часть для велосипедистов, квест на знание ПДД и оказание первой медицинской помощи, конкурс экстремальных видов спорта (приглашаем поучаствовать в мастер-классах и продемонстрировать свои способности юных скейтбордистов, самокатеров и велосипедистов); гоночный заезд для велосипедистов (в двух возрастных категориях); семейная эстафета на велосипедах, — сообщила пресс-служба детского технопарка «Кванториум».

Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: от 8 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Взрослые смогут принять участие в семейной эстафете, которая стартует в 15.30.

Для участия в «Вело Драйве» необходима предварительная регистрация и собственный велосипед.