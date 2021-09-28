Законопроект об охране зеленых насаждений отправили на доработку

Окончательное принятие закона отложено на две недели для внесения поправок.

Разработанный правительством и внесенный на рассмотрение парламента губернатором Михаилом Развожаевым и депутатом Вячеславом Гореловым законопроект «Об охране зеленых насаждений в городе Севастополе» был рассмотрен на первом пленарном заседании Законодательного собрания 28 сентября.

Законопроект представил губернатор. По его словам, не смотря на существование федеральных законов, нормативная база («правила игры») на уровне региона отсутствует. Чтобы исправить положение и был написан данный законопроект.

— Документ призван ограничить вырубку, обеспечить инвентаризацию зеленых насаждений, создать условия для планирования компенсационного озеленения, совершенствовать механизм выдачи порубочного билета, — объяснил М.Развожаев. Он настаивал, чтобы данный законопроект депутаты приняли сразу в двух чтениях.

Его соавтор по законотворческой деятельности В.Горелов в своем выступлении подчеркнул, что документ регулирует правоотношения в сфере охраны зеленых насаждений, но для его реализации правительством города потребуется принять еще множество нормативно-правовых актов и внести изменения в региональный закон о благоустройстве.

Сомнения по поводу нового законопроекта высказал вице-спикер Севастопольского парламента Василий Пархоменко. По его мнению, некоторые статьи документа противоречат друг другу и вносят диссонанс в весь законопроект. В.Пархоменко считает, что беда Севастополя — это неконтролируемая вырубка зеленых насаждений в пользу коммерческой и другого вида застройки, которая обычно производится втайне, по ночам. Он привел в пример, долго сохраняемую, но в результате вырубленную аллею кедров в бухте Казачьей, кипарисов в парке Победы и планируемое уничтожение деревьев в районе строительства «Нового Херсонеса».

По словам В.Пархоменко, законопроект также распространяется на садовые товарищества, поэтому для удаления сухого дерева на своем участке будет необходимо получать порубочный билет, в то время как работы по своевременному изъятию погибших деревьев в парках и общественных местах фактически не ведутся.

— Надо определиться, как сделать так, чтобы быстро убирать старые засохшие деревья с городских улиц, — подчеркнул парламентарий и попросил две недели для внесения в законопроект необходимых поправок.

Голосованием предложение В.Пахоменко было удовлетворено. Законопроект депутаты приняли только в первом чтении.