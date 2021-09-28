Возбуждено уголовное дело по откушенному пальцу в сафари-парке «Тайган»

По факту травмирования ребенка в парке львов «Тайган» Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что 26 сентября 2021 года, ребенок, 2020 года рождения, на территории парка львов «Тайган» в результате укуса хищника получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В рамках предварительного следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и в части обеспечения мер безопасности и соблюдения прав ребенка лицами, на которых в силу закона возложена обязанность по его воспитанию, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.