В заксобрании опять некомплект депутатов

На первом осеннем пленарном заседании V сессии второго созыва Законодательного собрания было удовлетворено заявление заместителя спикера Т.Лобач о досрочном сложении депутатских полномочий в связи с избранием ее депутатом Государственной Думы Российской Федерации.

Председатель заксобрания Владимир Немцев пожелал Т.Лобач успехов в работе на новом месте. Он также добавил, что в связи с уходом Т.Лобач в парламенте снова появилось вакантное место.

На этом же заседании место отправленного в прошлом году на работу в Совет Федерации депутата Сергея Колбина занял Вячеслав Аксенов. Он был избран 19 сентября по 6-му избирательному округу.

Всего в заксобрании должно быть 24 депутата: 16 избираются по партийным спискам, остальные восемь — мажоритарщики. Т.Лобач была избрана в 2019 году в депутаты заксобрания по округу №1, это Балаклавский район.