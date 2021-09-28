В заксобрании комиссией по бюджету будет руководить новый депутат
Председателем постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету большинством голосов избран депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Аксенов.
Предыдущий председатель Сергей Лицейцев досрочно сложил с себя полномочия.
На освободившееся место было выдвинуто два кандидата. Фракция коммунистов предложила члена бюджетной комиссии Сергея Борисова, а единороссы — вновь избранного депутата В.Аксенова. В первом созыве заксобрания он возглавлял бюджетный комитет, потом был главой контрольно-ревизионного управления в правительстве города.
За С.Борисова проголосовали только три депутата. Именно такое количество коммунистов представлено в городском парламенте Севастополя. А В.Аксенов получил 15 голосов.