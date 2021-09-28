В заксобрании комиссией по бюджету будет руководить новый депутат

Предыдущий председатель Сергей Лицейцев досрочно сложил с себя полномочия.

На освободившееся место было выдвинуто два кандидата. Фракция коммунистов предложила члена бюджетной комиссии Сергея Борисова, а единороссы — вновь избранного депутата В.Аксенова. В первом созыве заксобрания он возглавлял бюджетный комитет, потом был главой контрольно-ревизионного управления в правительстве города.

За С.Борисова проголосовали только три депутата. Именно такое количество коммунистов представлено в городском парламенте Севастополя. А В.Аксенов получил 15 голосов.